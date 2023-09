Opere d’arte realizzate andando in bicicletta

Lo Studio d’arte Ridolfi Viale, inaugurato due mesi fa a Tolentino, lancia il nuovo progetto ‘Arte Ciclo’. Di cosa di tratta? "E’ l’anteprima di un progetto più ampio - spiega lo scultore Roberto Viale, coproprietario con la pittrice Silvia Ridolfi dello spazio artistico in via Ozeri, 26 - cioè un vero e proprio workshop di pittura. ‘Arte Ciclo’ è un laboratorio itinerante che ha l’obiettivo di far conoscere ai corsisti, attraverso tutti i linguaggi dell’arte, le bellezze storico architettoniche e naturalistiche delle Marche, alla scoperta di luoghi suggestivi poco conosciuti con uno sguardo più attento ad ambienti e contesti già noti". Perché questo nome? "Le persone interessate potranno percorrere le varie tappe che portano al luogo di incontro in cui si darà libertà all’arte, anche grazie alla nostra consulenza e supervisione, con i mezzi che desiderano ma noi prediligiamo e promuoviamo la bicicletta. ‘Arte Ciclo’ ha un significato anche simbolico da affiancare alla vita di ognuno di noi - continua - perché prima di salire in sella è necessario decidere cosa portare con se". A chi è dedicata questa iniziativa? "È un attività rivolta a tutti: famiglie, giovani e adulti, neofiti ed esperti, che vogliono condividere un’ esperienza formativa di gruppo ogni volta in un contesto diverso". Chi non ha il materiale? "Il nostro Studio d’arte - spiega Viale - metterà a disposizione il materiale e le attrezzature necessarie". Cosa accadrà a conclusione dell’intero progettoi? "Tutte le opere realizzate durante le lezioni resteranno agli allievi. Abbiamo pensato di raccogliere i lavori che realizzeranno i corsisti e quelli che realizzeremo noi in un libro-documento fatto di immagini e scritti". Quando e dove inizierà ‘Arte Ciclo’? "Stiamo raccogliendo - prosegue Viale - le iscrizioni per il primo evento che si terrà a Recanati domenica 24 settembre sul Belvedere che guarda i Sibillini. Intanto, scaldiamo i motori con una sorta di "tappa zero" dedicata ai bambini e ragazzi partecipanti ad una festa privata in una località fra Serrapetrona e Camerino". Le prossime tappe oltre quella di Recanati? "Saranno l’abbazia di San Firmano, l’abbazia di San Claudio, quella di Chiaravalle di Fiastra e altri percorsi che porteranno ai Sibillini: uno attraversa Tolentino-Belforte-Serrapetrona-Pievefavera-Caldarola-Fiastra. Un altro che attraverserà San Severino-Pioraco-Fiuminata-Camerino-Serravalle- Colfiorito. Per info e chiarimenti, 340 1126241 e 339 1431722".

Paola Olmi