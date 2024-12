Opere pubbliche 2025: 60 milioni dal Comune, ma il Polisportivo resta a secco

Nell’elenco delle opere pubbliche del Comune per il prossimo anno figura una spesa di circa 60 milioni di euro. La lista è allegata al bilancio di previsione e sono obiettivi che non si realizzano mai, proiezioni di belle intenzioni.

Tra gli interventi inseriti nel 2025, nemmeno un euro per il Polisportivo. Vero è che l’amministrazione conta di acquisire contributi da futuri bandi pubblici statali o regionali per intervenire sulla struttura – sulla quale peraltro aleggiano progetti privati – eppure di soldi da investire nello sport ce ne sono, e non pochi, per il prossimo anno ma sono stati destinati ad altre strutture.

Ammontano a circa tre milioni 250mila euro i fondi inseriti in bilancio per intervenire, soprattutto, sui campi di calcio in erba sintetica e sulle palestre. Nella programmazione delle opere pubbliche, il 2025 prevede un milione e 230mila euro per la realizzazione del campo di calcio in erba sintetica a Fontespina e un milione di euro per quello del quartiere di Santa Maria Apparente.

C'è poi la manutenzione straordinaria della palestra di Civitanova Alta che vale 200mila euro, e quella della palestra Risorgimento, che ne richiede 230mila, e a queste vanno aggiunte le manutenzioni straordinarie necessarie ad altri impianti sportivi del territorio, capitolo su cui sono stati messi 200mila euro. Infine, prevista la riqualificazione degli spogliatoi del campo di calcio di Civitanova Alta, per altri 400mila euro.

Rimane a secco il Polisportivo, che avrebbe un gran bisogno di un progetto di ristrutturazione che è stato promesso, ma le scelte di bilancio lo hanno posticipato al 2026 con l’assegnazione di un investimento di un milione e 950mila euro. I tifosi dovranno aspettare ancora.

La gran parte delle risorse per finanziare le opere messe in elenco sarebbe garantita da contributi statali (27 milioni e 700mila euro) e regionali, quei dieci milioni di euro indirizzati alla messa in sicurezza del porto di Civitanova, un intervento di cui si parla da anni senza che si sia mai mosso nulla.

Tra i finanziamenti più consistenti quelli per la manutenzione straordinaria di Palazzo Sforza (un milione di euro), per la pavimentazione di piazza e borgo marinaro (6,7 milioni) progetto collegato alla riqualificazione del Varco, alla realizzazione della ciclabile adriatica nel tratto Caronte (800mila euro), all’adeguamento della torre dell’acquedotto di Civitanova Alta (720mila) e al restauro della chiesa di S. Agostino sempre nella città alta (900mila).