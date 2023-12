"Opere pubbliche: la minoranza non ha alcun merito"

Pronta con cifre alla mano, la risposta del gruppo consiliare di maggioranza di Montefano alle rivendicazioni avanzate dalla minoranza sul suo presunto merito per i finanziamenti per diverse opere pubbliche. "Si tratta di un clamoroso scivolone - scrive in una nota la maggioranza - un concentrato di inesattezze e falsità". Intanto si precisa che "il programma Scuole Sicure lanciato dal Governo Renzi nel 2017 non c’entra nulla con la scuola media finanziata con risorse derivanti dalla ricostruzione post-sisma 2016, né con la scuola elementare finanziata con risorse derivanti dalla ricostruzione post-sisma 1997 e completata nel 2012". Per i finanziamenti ottenuti per la casa di riposo (3.400.000 euro), per il cimitero (3.000.000 euro) e per il palazzo comunale (460.000 euro) "la faccia tosta dei consiglieri di minoranza rasenta quasi il ridicolo! Questi interventi infatti sono stati inseriti nella ricostruzione e finanziati solo a seguito della redazione del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche post-sisma 2016".