Opere pubbliche, piano in consiglio

Oggi torna a riunirsi il Consiglio comunale di San Severino. Tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta, convocata per le 19, figurano subito dopo le comunicazioni del sindaco, Rosa Piermattei (nella foto), l’approvazione del programma triennale degli acquisiti di beni e servizi 2024/2026, l’adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 e dell’elenco annuale riferito al 2024, la ricognizione e la determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2024 delle aree e dei fabbricati da destinare ad attività produttive e terziarie e alla residenza pubblica, l’approvazione del Piano di alienazione del patrimonio comunale disponibile. All’ordine del giorno la conferma della aliquote per il 2024 dell’imposta municipale propria Imu, di quelle dell’addizionale comunale all’Irpef, l’approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e al bilancio di previsione per gli anni 2024/2026, l’approvazione del nuovo regolamento del servizio economato, quella della relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e quella del Piano di revisione delle partecipate. Il consiglio, infine, sarà chiamato ad adottare una variante generale al Piano di zonizzazione acustica comunale e ad esprimersi sull’acquisizione di un’area con fabbricato nel rione Di Contro.