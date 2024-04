"Opificio per i colori dell’arte" all’ex forno Tamburrini con Guida e Daniele Cristallini

Domani, alle 18, all’ex forno Tamburrini in via Benedetto Croce si terrà "Un opificio per i colori dell’arte", un pomeriggio che nasce da una idea di Guida e Daniele Cristallini con lo scopo di far incontrare le varie anime del sistema dell’arte, dagli artisti ai collezionisti passando per i critici e studiosi di varie tendenze. In questa occasione, si ritrovano gli autori e le opere di stagioni passate, sempre vivi nel cuore e nell’anima di Guida e Daniele. Artisti di generazioni diverse ed espressioni di tutti i linguaggi dell’arte, con opere realizzate sui supporti più differenti. Saranno presenti opere di Pasqualini, Cascella, Trotti, Di Iorio, Capozucca, Torregiani, Bisonni, Marchionni, Catalini, Tomas, Tamburrini, Passotto, Ciamarra, Migliorelli, Cristallini, Cooper, Kosh, Cangi, Batocco, Clinton, Bellucci, Lombrado, Minen, Davidson, Secchiaroli, Emiliozzi, Craia, Stelluti, Brindisi, Trubbiani, Borghese, Cascella, Ciarrocchi, Piras, Polverini, Agrebi, Remonti e Medori.