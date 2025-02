Opportunità nel settore agricolo. Iniziativa della Regione

Offrire opportunità e strumenti per attrarre i giovani nel settore agricolo marchigiano. È questo uno degli obiettivi della Regione che è inserito all’interno del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale della Pac. Per raggiungerlo, la Giunta ha definito le risorse da destinare e i criteri che poi convergeranno in un bando per l’annualità 2025 di imminente uscita. La dotazione finanziaria complessiva assegnata per il bando dell’annualità 2025 è pari a 20milioni e 300mila euro.