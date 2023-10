Opportunità per informatici, e impiegati contabili

Confindustria Macerata. Una tecnico informatico (codice Conf 426) con esperienza per azienda del settore informatico. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Una impiegato contabile (codice Conf 427) con esperienza per azienda settore chimico. Padronanza lingua inglese, diploma di istituto tecnico ad indirizzo commerciale - amministrativo o laurea in discipline economiche. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Una operaioa addettoa alla cucitura a macchina (cod. annuncio Conf 428). Sede di lavoro: provincia di Macerata. Una magazziniere mulettista (cod. annuncio Conf 429) per industria settore lapidei. Richiesto possesso del patentino per la conduzione del muletto. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Per queste offerte inviare il curriculum al link: https:www.confindustriamacerata.itservizi-associativimegamenu-servicessportello-lavoro.html.