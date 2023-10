Opposizione a Corridonia: "Scuolabus obsoleti, il Comune intervenga"

Anno scolastico in salita per il servizio del trasporto alunni che ha registrato alcune criticità tra i fruitori, come fatto notare anche ieri via social, dal consigliere del gruppo di minoranza "Corridonia Rinasce", Sandro Scipioni. "All’amministrazione comunale di Corridonia – ha scritto – abbiamo mandato i video, adesso, fermate il pulmino trasporto alunni di Colbuccaro, anche tramite sequestro". La questione era stata messa in evidenza pure nell’ultimo Consiglio. "Siamo tempestati di segnalazioni dalle famiglie – hanno fatto eco i gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia" guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni –, ancora oggi permangono criticità irrisolte. La ditta seria e responsabile che negli ultimi anni ha operato nel nostro territorio da questo settembre ha ripreso il servizio del trasporto con mezzi obsoleti e malfunzionanti. Chiediamo all’amministrazione di intervenire e di ripristinare la figura dell’assistente scolastica all’interno dei pulmini, almeno sulle linee dove sappiamo ricorrono gravi episodi di impertinenza e spavalderia, tali da costringere gli autisti a fermarsi durante la guida".