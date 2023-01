Opposizione all’attacco: "Dittatura montefanese del sindaco Barbieri"

Duro attacco del gruppo di minoranza Montefano Domani nei confronti del sindaco Barbieri. "Dopo aver negato la maggioranza – scrive l’opposizione – al gruppo di centro-destra un posto nella pubblica bacheca di via Leopardi e aver redatto un nuovo Regolamento del consiglio comunale senza condividerlo con l’opposizione, ha addirittura eliminato il tradizionale spazio per la minoranza nel Notiziario Comunale. L’opposizione parla addirittura di "dittatura montefanese del sindaco Angela Barbieri, perché ha eliminato dal periodico di vita municipale lo spazio destinato alla minoranza. È inaudito! Non era mai successo, né con le amministrazioni di destra né con quelle di sinistra. Siamo arrivati al delirio di onnipotenza. C’è da preoccuparsi seriamente".