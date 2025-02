"Opposizione, cerchiamo ampia condivisione sulle iniziative"

"Il Partito democratico di Tolentino è già al lavoro per favorire l’apertura di un tavolo di dialogo, con l’obiettivo di elaborare un testo condiviso che possa avere il giusto peso in Consiglio comunale e rappresentare in modo chiaro e deciso l’opposizione alla maggioranza attuale". Il segretario Pd Matteo Pascucci (nella foto) torna sulla mozione di sfiducia al sindaco Mauro Sclavi. E conferma quanto preannunciato dal consigliere del gruppo misto Federico Pieroni, che aveva chiesto di integrare il testo. I consiglieri di minoranza che non hanno sottoscritto la mozione proposta da Civico 22 e sottoscritta solo dal Pd sono Pieroni e Antonio Trombetta (gruppo misto), Silvia Luconi, Francesco Colosi e Silvia Tatò (Fratelli d’Italia) e Monia Prioretti (Tolentino nel Cuore). "Il Pd desidera esprimere un sincero ringraziamento a Massimo D’Este (consigliere di Civico 22, ndr) per il suo impegno politico e amministrativo, caratterizzato da serietà e senso di responsabilità nella promozione di un cruciale atto politico come quello di una mozione di sfiducia – afferma il gruppo –. Il suo operato ha contribuito in maniera significativa al dibattito cittadino, dimostrando attenzione ai temi centrali per il futuro della nostra comunità". Ma la proposta della mozione di sfiducia non ha raggiunto il numero di firme necessario per essere portata in Consiglio. "Riteniamo – aggiunge – che le sfide politiche e amministrative di Tolentino richiedano un confronto serio e approfondito tra tutte le forze di minoranza. Per questo motivo il Pd, tramite il ruolo svolto dal segretario e dal capogruppo Luca Cesini, è già al lavoro per favorire l’apertura di un tavolo di dialogo. Crediamo che il confronto tra le diverse sensibilità politiche sia essenziale per costruire un’alternativa solida e credibile per il governo della città. Per questo ci impegneremo affinché le prossime iniziative dell’opposizione siano frutto di un’ampia condivisione".