"Opposizione in silenzio sulle opere e la vivibilità"

"Alle opposizioni sembra interessare più la graduatoria dei punti posti all’ordine del giorno di un Consiglio comunale e coinvolge su questo la Prefettura; personalmente, da cittadino, gradirei che la battaglia venga fatta sulle opere, sui programmi per la sicurezza e una più qualificata vivibilità del territorio". Così Sergio Marzetti, sindaco ad interim agli inizi del 2000 e assessore per una ventina di anni. Denuncia il silenzio sceso su opere mai avviate e già finanziate, la scarsa attenzione per la sicurezza e la programmazione. Su tutto, l’incompiuta del "pacchetto" comprensivo del sottopassaggio di via Carducci e la rotatoria al terminal della superstrada.

"È ora di dare una risposta e sollecitare la Quadrilatero ad avviare i lavori. Capisco il malumore dei residenti di via Carducci ma bisogna pure capire che non è possibile rinunciare ad un progetto da tempo finanziato e teso ad eliminare l’unico passaggio a livello della Statale 16 e i disagi da tutti subiti quando si abbassano le sbarre. Vale la pena ricordare che il costo dell’opera era inizialmente di 12 milioni, oggi pare non ne bastino neanche trenta. È ora di muoversi, servono decisionismo e determinazione". E poi il riammagliamento, e cioè la realizzazione di una serie di infrastrutture per distribuire il traffico all’uscita della superstrada. "Le file di auto che soprattutto in certe ore del giorno si formano – dice ancora Marzetti – confermano che la rotatoria non basta per risolvere i problemi del traffico, se poi tutto va a gravare sulla statale. Serve una distribuzione equilibrata, ma il problema, di cui tanto si è parlato in passato, sembra finito nel dimenticatoio. Un’ Amministrazione – prosegue Marzetti –, la si giudica dalle capacità operative e non dai nastri. È sui temi fondamentali che la città vuole le risposte".

E infine le rotatorie periferiche. "Pare che per quella di Costamartina la soluzione sia vicina – dice Marzetti –, ma non bisogna dimenticare che forse più pericoloso è l’ incrocio della Celeste. Anni fa, la Provincia aveva annunciato addirittura un progetto di rotatoria ma poi non se ne è parlato più. Dopo la vendita dell’ex liceo, il problema è stato nuovamente riproposto, ma con la pandemia, che ha messo in forse anche la rotatoria di Costamartina, i dubbi sono tanti". "Il sindaco Ciarapica – conclude Marzetti – rappresenta la città anche in Provincia, allora faccia valere la sua delega e chieda maggior attenzione anche per la costa".