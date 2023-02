"Ora che siamo soli", il libro d’esordio di Margherita Forconi

Domani, alle 17.30 nella sala Cesanelli dello Sferisterio, ci sarà la presentazione del libro d’esordio di Margherita Forconi "Ora che siamo soli". La giovane autrice dialogherà, dopo i saluti dell’assessore Riccardo Sacchi, con l’editore Simone Giaconi. Il libro tratta il disagio giovanile accentuato dall’esperienza di isolamento sperimentata durante la pandemia dagli adolescenti. "Ora che siamo soli", una storia autobiografica, vuol rappresentare un momento di riflessione per i tanti giovani che possono riconoscersi nelle situazioni trattate tra le pagine e quindi trovare uno sprone per riscattarsi da momenti di estrema fragilità. "Di fronte alle decisioni vere della vita, quelle che determinano chi sei e chi sarai, si è sempre soli – spiega l’autrice –. Non contano gli amici, men che meno i genitori. Così si è soli nel decidere se mangiare o no, se farsi del male o no, se vivere o morire. Questa, purtroppo, non è una fiaba: non ha un lieto fine. È il racconto di due strade di dolore: quella della mia amica e la mia. Ognuna di noi due ha fatto le sue scelte, entrambe devono essere rispettate". Ingresso gratuito.