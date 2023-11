Ora diventa un parcheggio a tutti gli effetti

Da giardino a parcheggio, è stata adottata dalla giunta la variante urbanistica dell’area che si trova sul lungomare sud, tra le vie Mazzini e Del Grappa. L’attuale piano regolatore cittadino le assegna la destinazione di ‘attrezzature e impianti di interesse generale, luoghi centrali del turismo e giardini’ e con il voto unanime dell’esecutivo Ciarapica verrà trasformata in una piazzola di sosta, che peraltro è l’uso che se ne fa da anni e quotidianamente, soprattutto durante la stagione estiva. L’area è di proprietà comunale e sviluppa una superficie di 1.415 metri quadrati. Nell’intervento di modifica verrà mantenuto il filare delle piante attualmente presenti, come espressamente chiesto nel parere fornito, e dal Comune recepito, dalla Soprintendenza regionale archeologica delle belle arti che si è raccomandata anche del fatto che per realizzare il manto del parcheggio venga adottata una pavimentazione ad alta integrazione ecologica. Il terreno si trova davanti al lottizzazione Santini, pratica prima approvata e poi bocciata in Consiglio comunale, alla fine del 2020, e che doveva sviluppare un edificio alto quattro piani su 3.250 metri quadrati di superficie. La scelta dell’amministrazione comunale di approvare la variante per una veste di parcheggio ufficiale a quest’area risponde molto probabilmente alla volontà di voler tassare tutte le aree della sosta sui litorali sud, centro e nord, che attualmente sono libere. Nel lotto tra via Del Grappa e via Mazzini sono una settantina gli stalli auto disponibili e, in special modo d’estate, rappresentano un punto di riferimento per tutti quelli che scelgono di andare al mare. E nel cassetto dell’amministrazione c’è il progetto di creare nuove zone blu regolate dal parchimetro sia sul lungomare e che in alcune zone del centro già dalla prossima estate.