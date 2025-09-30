"Ora dobbiamo ricostruire l’area dem"

Record di preferenze per Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano candidato con il Pd a sostegno di Matteo Ricci. "La campagna elettorale è stata tra le persone e dedico questo risultato straordinario (che non mi aspettavo in queste proporzioni) a loro, a chi mi ha aiutato sempre con grande passione – dice –. E alla mia famiglia, che mi ha visto poco in questo periodo, ma mi è stata sempre vicino. Ringrazio tutti i candidati per l’impegno. Mi dispiace per Matteo Ricci: ha fatto una campagna straordinaria. Ma deve essere che non siamo stati in grado di intercettare e ricostruire il consenso disperso nell’ultima tornata elettorale. Ora quindi l’obiettivo sarà ricostruire la comunità democratica e il centrosinistra. Il lavoro in Consiglio regionale sarà serio, tante cose non vanno e vogliamo dare il nostro contributo per tutte le criticità che abbiamo rilevato, a partire dalla sanità e non solo". Catena è contento delle preferenze ottenute in tanti Comuni, come Potenza Picena, Civitanova, Macerata, Morrovalle, Montecosaro, Appignano ecc. "A Montecassiano, dove sono sindaco da 11 anni e mezzo – aggiunge –, paese tradizionalmente di centrodestra, ho ricevuto circa 1.000 preferenze, considerando che una cinquantina sono risultate nulle perché il mio nome era stato scritto in un’altra lista diversa dal Pd. Ringrazio ovviamente il mio Comune, che, se la mia elezione viene confermata, resta in buone mani: la giunta continuerà l’attività, tutte persone affidabili con cui abbiamo condiviso il percorso. Io darò sempre il mio supporto".