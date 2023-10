"Ora i lavori procedono, piano piano la città rinasce"

Giovanni Scarinci e la moglie Marisa hanno parcheggiato alla Rocca e stanno facendo una passeggiata per il centro storico. "Siamo affezionati a Camerino, ci siamo nati, qui abbiamo studiato. Camerino ci ha dato il lavoro, ci ha dato una famiglia. E ora, finalmente, piano piano vediamo questa città rinascere. Il Comune sta facendo tantissimo per spingere la ricostruzione non solo delle case ma anche del tessuto sociale, merita di essere ringraziata l’assessore Silvia Piscini". Certo, ricordano Giovanni e Marisa, "una volta qui era pieno di vita, di ragazzi, di locali, di gente, Adesso il centro è un cantiere a cielo aperto ma i lavori procedono, si va avanti, vediamo delle case che riprendono forma, e gli studenti stanno tornando a vivere in questa città, chi nell’ex collegio Bongiovanni, chi in appartamenti affittati, peraltro sono molto ben collegati grazie al servizio navette". Certo, proseguono, "qui manca l’aggregazione che c’era una volta. Però sono tornati anche molti giovani che non avevano la casa rovinata dalle scosse. Anche nostro figlio, per esempio, vive fuori ma è innamorato di Camerino". Oggi gli universitari "hanno tanti posti per stare insieme, per incontrarsi e fare quattro chiacchiere, per vivere la vita universitaria appieno, insomma, il giovedì ad esempio si trovano al Sottocorte, mentre in genere funziona molto bene anche il chioschetto della Rocca".

c. g.