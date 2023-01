"Ora in tanti fanno i garantisti Ma con Civita Park tutti forcaioli"

"In troppi a destra dimenticano la vicenda della Civita Park e i manifesti forcaioli, con tanto di foto di Corvatta e Silenzi, in cui se ne chiedevano le immediate dimissioni ancor prima dell’avvio dell’indagine. Chi erano i forcaioli all’epoca? Vince Civitanova di Troiani e Ciarapica. La memoria, questa sconosciuta. Ora il sindaco, da forcaiolio, fa il garantista. Ciarapica bifronte, a seconda della convenienza". Parole di Giulio Silenzi (Pd) (nella foto) che interviene nell’infuocato dibattito innescato dalla mozione di sfiducia presentata dall’opposizione nei confronti di Fausto Troiani, presidente del consiglio comunale, che dopo la condanna in primo grado per diffamazione verso Laura Boldrini, ex presidente della Camera, adesso risulta indagato dalla Procura di Macerata per lesioni e violenza privata nei confronti di una 34enne che lo ha denunciato, accuse che lui respinge in toto. Hanno fatto quadrato intorno a Troiani la sua lista Vince Civitanova, il consigliere di Civitanova Unica Pierpaolo Turchi, mentre il sindaco Ciarapica ha derubricato la vicenda a "questione personale". Da qui la reazione di Silenzi che ricorda i tempi in cui per un avviso di garanzia la destra chiese la testa di sindaco e vice sindaco, poi prosciolti dall’indagine. La mozione presentata e firmata dai nove esponenti dell’opposizione è articolata in due punti: il primo legato al voto di sfiducia e il secondo, invece, focalizzato sulla revoca di Troiani dalla carica di presidente del consiglio, votazione quest’ultima che per regolamento viene effettuata a scrutinio segreto.

Lorena Cellini