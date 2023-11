"Ora la destra deve abbassare i toni"

"Maestro di buffonate, ormai è chiaro a tutti". È questa la frase a dir poco colorita che un cittadino di Potenza Picena – simpatizzante di Fratelli d’Italia – ha scritto l’altro giorno sui social contro il candidato sindaco del centrosinistra, Mario Morgoni. Ma ciò non è passato inosservato proprio all’ex deputato del Partito democratico, che ha condiviso su Facebook uno screenshot del commento incriminato. E nel farlo, non ha nemmeno risparmiato critiche all’attuale amministrazione comunale e alla giunta regionale (entrambe guidate dal centrodestra). E c’è dell’altro, perché anche nei giorni scorsi lo stesso residente si era preso più volte, sempre a suon di commenti social, con Morgoni. Tant’è che alla fine il candidato sindaco del centrosinistra ha sbottato contro Fratelli d’Italia, reo a suo parere di non essersi dissociato da tali frasi. "Il confronto politico ha le sue durezze, ma non può sconfinare nella diffamazione personale – ha scritto Morgoni in un comunicato, che fa riferimento alla vicenda –. È purtroppo ciò che sta avvenendo a Potenza Picena, nel nostro Comune, da parte di dichiarati sostenitori della destra, senza che nessuno dei principali esponenti della destra prenda posizione per dissociarsi da tali affermazioni diffamatorie e da chi le pronuncia. Vuol dire che certe uscite trovano il pieno consenso del presidente della Regione Francesco Acquaroli, del sindaco Noemi Tartabini e del vicesindaco Giulio Casciotti, con tutti esponenti dei Fratelli d’Italia".

Sempre Morgoni, ha sottolineato ancora: "Evidentemente anche forze politiche di destra, come la Lega e Forza Italia, si vedono ben rappresentate da simili affermazioni. Se così fosse non resterebbe che prendere atto del profilo morale della destra locale e di chi la rappresenta ai vari livelli delle istituzioni".