Ora l’Art Festival si fa in cinque

L’Associazione Whats Art di Recanati presenta gli appuntamenti dell’edizione 2024 di "Art festival": sei date in cinque Comuni, Montelupone, Numana, Loreto, Porto Recanati e Recanati, per proporre spettacoli di teatro, danza, musica e circo contemporaneo grazie anche al patrocinio della Regione. Nuova versione grafica, ma identico format, di una rassegna sempre più accattivante e in grado di attrarre un pubblico sempre più variegato e numeroso. Identica anche la finalità: promuovere le forme d’arte contemporanea, su strada, per valorizzare i territori e la libertà di espressione. Gli appuntamenti, con gli spettacoli tutti a ingresso gratuito, sono il 28 giugno a Montelupone, il 4 luglio a Numana, il 7 luglio a Loreto, l’11 luglio a Porto Recanati e a Recanati il 12 e 13 luglio.