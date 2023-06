Ora Morgoni rompe gli indugi "Pronto a candidarmi a sindaco"

di Giorgio Giannaccini

Un’assemblea pubblica molto affollata ha sancito venerdì sera in piazza della Stazione, a Porto Potenza, l’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Mario Morgoni per le elezioni amministrative del 2024. L’iniziativa è stata organizzata da un gruppo di giovani che da settimane ha dato il via alla raccolta di firme per la candidatura dell’ex parlamentare del Pd, registrando alla fine oltre mille adesioni. Ilenia Principi, Alessandro Ceccotti e Luca Belardinelli, e cioè i tre promotori della petizione, hanno detto che "il progetto che vuole valorizzare l’esperienza e raccogliere nuove energie, andando oltre limiti di partito e di schieramento con una proposta rivolta a tutti i cittadini". "È necessario aprire una stagione nuova – ha invece affermato Morgoni nel suo intervento –. Cinque anni di amministrazione Tartabini-Casciotti hanno reso più povero e marginale il nostro territorio, più debole e divisa la comunità. Hanno applicato come metro di valutazione dei dipendenti la fedeltà e l’accondiscendenza anziché il merito e la competenza, adottando la reticenza al posto della trasparenza negli atti amministrativi". Secondo Morgoni servirebbe "una nuova amministrazione che voglia rappresentare tutti i cittadini, non solo i propri elettori, e sia immune da conflitti di interessi e da logiche di convenienza politica, che valorizzi l’associazionismo".