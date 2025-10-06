"Ora pensiamo al voto in città"

Tempo di bilanci post elettorali per il Pd cittadino, ieri mattina in assemblea nella sede di via Spalato a Macerata. Erano presenti la dirigenza locale, a partire dal segretario Ninfa Contigiani, il candidato Romano Carancini, poi i consiglieri comunali Narciso Ricotta e Andrea Perticarari, l’onorevole Irene Manzi, Luciano Pantanetti, Massimo Lanzavecchia, Mario Iesari, Pietro Marcolini e il gruppo di giovani Tommaso Domizi, Riccardo Carota e Irene P, oltre ai tesserati.

La discussione ha fatto emergere alcune criticità, già temute prima del voto. Contingiani è partita dai dati e da uno spunto: "È cambiata la società e la politica la rappresenta, o la politica è del tutto distaccata dalla società? Per me oggi la politica è rappresentantiva di una società terribilmente cambiata, stanca e chiusa in se stessa, e in parte radicale perché arrabbiata o sfiduciata". Carancini ha epresso il rammarico per la rappresentanza persa in Regione, sottolineando un insieme di fattori frutto di azioni della segreteria regionale del partito non condivise: si è parlato ad esempio di una scarsa attenzione nel non sovrapporre le candidature, del poco coordinamento e della difficoltà di agganciare l’astensionismo. Il Pd cittadino ha ribatito il consenso sulla scelta di Ricci come candidato, sul coinvolgimento che ha creato nelle Marche: un patrimonio da non disperdere per le prossime elezioni. L’attenzione infatti ora è tutta sul voto per il sindaco. "La partita maceratese è diversa – è stato detto –. Il centro destra qui ha segnato un passo indietro importante, che è responsabilità dell’amministrazione Parcaroli. Si è palesato uno scontento, e messo insieme con il patrimonio di nuova energia creata nell’alleanza di centro sinistra possiamo immaginare qualcosa di positivo".

L’analisi ha rilevato anche la vittoria di Ricci in centro, al seggio De Amicis, a Collevario e a Santa Croce, mentre ha perso nella zona di corso Cavour, Corneto e Piediripa, "nonostante la battaglia del centro sinistra per fermare il centro commerciale".