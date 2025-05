Ora scatta la corsa al reclutamento: "Baywatch? C’è tanta disponibilità"

Con i primi raggi di sole che hanno scaldato il litorale, ecco le spiagge affollarsi di bagnanti, ecco le prime tintarelle, ed ecco che anche gli operatori al lavoro per attrezzare l’arenile. Non è solo una questione di clima, ma anche di regole che prevedono che quest’anno la stagione inizierà direttamente dal 17 maggio, data dalla quale si dovrà garantire la presenza del bagnino in spiaggia. E così è partita la corsa ad assicurarsi un baywatch, con i proprietari dei lidi che, nella maggior parte dei casi, affidano il servizio alle cooperative di salvataggio.

"Dal nostro punto di vista – dice Giorgio Ercolani (nella foto), presidente della ‘539 Rescue’ – non abbiamo riscontrato particolari problemi nel reclutare gli assistenti bagnanti per questa prima parte di stagione. In tanti, ci hanno dato la loro disponibilità: in questo caso, si tratta principalmente di studenti universitari, oppure di gente che proviene dal mondo delle piscine e quindi lo fa proprio per lavoro. Poi, quando l’estate entrerà nel vivo, si aggiungeranno i ragazzi attualmente impegnati con la scuola e gli esami di maturità". Durante la stagione balneare vera e propria, cioè quella che va dal 7 giugno al 7 settembre, è obbligatoria la presenza di un assistente bagnanti, munito di brevetto in corso di validità, ogni 150 metri di spiaggia, con orario dalle 10 alle 18. Per quanto riguarda quelli che vengono definiti "periodi di bassa stagione turistica" (dal 17 maggio al 6 giugno e dall’8 al 21 settembre), si va verso una normativa che prevederà che gli stabilimenti intenzionati a garantire servizi balneari dovranno attrezzarsi con un bagnino; in forma identica per i fine settimana, più ridotta nei giorni feriali (uno ogni 300 metri). "Complice il bel tempo di questi giorni – aggiunge Ercolani, la cui cooperativa monitora le spiagge di Civitanova e Porto Potenza –, abbiamo avuto numerose richieste da parte degli chalet. Il prolungamento della stagione rappresenta una importante opportunità lavorativa per i bagnini più adulti, che in questo modo sono impegnati per ben quattro mesi e non più soltanto tre".

Francesco Rossetti