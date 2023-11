"Ora torno a casa e li faccio fuori". Condannato per maltrattamenti

Da un Gps messo nella borsetta della compagna, per controllare i suoi spostamenti, alle minacce di fare una strage, di uccidere tutti i familiari della donna compresi i loro figli. Per questo, accusato di maltrattamenti in famiglia, è stato condannato a quattro anni di reclusione un 41enne di origini dominicane. Al centro del processo terminato ieri, i fatti avvenuti in città dall’estate del 2021 fino alla fine dell’anno seguente. Secondo quanto denunciato dalla compagna, l’uomo le imponeva vessazioni psicologiche e fisiche anche di fronte ai due bambini piccoli, per controllarla e costringerla a fare quello che diceva lui. Quando, nell’estate del 2021, lei gli aveva detto che voleva lasciarlo, lui aveva iniziato a insultarla e minacciarla di morte, controllandola in maniera ancora più morbosa, arrivando a nasconderle un Gps nella borsetta per seguire di nascosto i suoi movimenti. Ad agosto, di fronte al figlio di 5 anni aveva iniziato a rivolgerle epiteti volgari: "Ti scanno p..., ammazzo te e chiunque ti si avvicini anche solo per parlare". A settembre, dopo aver raggiunto un accordo, l’uomo aveva lasciato la casa familiare, ma continuava a controllare in modo ossessivo la ex. In una chat con una amica parlava di fare fuori i suoi figli, di fare una strage: "Domani mi vedi sul tg, farò parte di quelli che liberano i figli da quelle m... di famiglie, torno a casa e li faccio fuori". L’abuso di alcolici rendeva ancora più aggressivo il dominicano.

Un giorno, dopo aver tentato di sfondare la porta di casa della donna, appena lei gli aveva aperto le aveva messo le mani al collo pretendendo di sapere con chi stesse parlando al telefono. Ad aprile e agosto c’erano state altre minacce e insulti, una volta anche in un ristorante e poi fuori dall’auto, nella quale c’erano i bambini. A ottobre le aveva inviato nuovi messaggi minacciando una strage, assicurando che avrebbe ucciso anche i genitori e la sorella di lei. "Non ho più niente da perdere – le scriveva –, fai i tuoi passi e sarà l’ultima cosa che fai. Ho promesso che ti farò male, e lo farò quando meno te lo aspetti. Prima o poi arriva Halloween. Quando lei alla fine era andata a denunciarlo, l’aveva seguita e fotografata, così la donna con i bambini era stata messa in una struttura protetta. E quando poi lei era tornata a lavorare, l’aveva seguita di nuovo scrivendole subito un messaggio per farle capire che era sempre lì. Ieri, nell’ultima udienza, il collegio del tribunale di Macerata ha condannato l’imputato a quattro anni di reclusione. L’uomo però respinge le accuse, e con l’avvocato Mirela Mulaj ora potrà fare appello per far valere la sua versione dei fatti.