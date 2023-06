Orario estivo all’ambulatorio

"Si informa l’utenza che dalla data odierna, l’ambulatorio di radiodiagnostica sarà aperto nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì". Questa la dicitura apparsa nel cartello esposto da ieri sulla porta dell’ambulatorio dell’ospedale di Tolentino. E l’amministrazione comunale, come gli altri cittadini (alcuni si sono lamentati sui social, ndr), l’ha scoperto dal foglio appeso. "Venuto così a conoscenza della riduzione delle prestazioni di radiologia, ho chiamato la direzione sanitaria – afferma il sindaco Mauro Sclavi –. È in atto con la commissione consultiva sanità di Tolentino un documento che presenteremo al direttore dell’Ast per un chiarimento. Vorremmo che il nostro futuro ospedale possa servire un territorio ampio, con un’assistenza territoriale appunto. Ma se ci viene tolto pezzettino dopo pezzettino, allora vuol dire che c’è una volontà diversa. Posso capire la questione ferie nel periodo estivo, ma non una volontà diversa".

"Rappresenta un piano estivo – risponde la direzione sanitaria –, è stato fatto sempre, per le ferie. Poi a settembre tornerà come prima, tutti i giorni. Nessun disservizio".