Oratorio rumoroso: denunciato il parroco sbagliato, è stato assolto

Con tanto di misurazioni tecniche, due residenti vicino all’oratorio Don Bosco, a Porto Recanati, avevano denunciato il parroco per i rumori eccessivi anche di sera. Ma quando si è arrivati davanti al giudice, è venuto fuori che il religioso finito sotto processo era quello sbagliato.

L’accusa riguardava, infatti, episodi relativi a luglio del 2018. Una romana all’epoca 70enne e un osimano 57enne avevano contestato gli schiamazzi fatti dai ragazzi che, dopo cena, si ritrovavano all’oratorio della chiesa del Preziosissimo Sangue, accusando il parroco di non tenerli a bada. A sostegno delle loro proteste, avevano prodotto anche i risultati delle misurazioni tecniche dei rumori. Così, accusato di disturbo della quiete e del riposo delle persone, era finito sotto processo don Gabriele Crucianelli.

Ieri per lui, in tribunale a Macerata, era prevista la prima udienza. Ma i difensori del parroco, gli avvocati Simonetta Lombardelli e Simone Longhi, hanno dimostrato con i documenti ufficiali che nel 2018 don Gabriele non era il parroco del Preziosissimo Sangue, e che dunque nulla poteva sapere di quegli schiamazzi. Alla luce di questo, come chiesto anche dal pubblico ministero Emanuela Bruno, il presidente della sezione penale del tribunale di Macerata, Roberto Evangelisti, ha assolto il parroco con la formula più ampia, chiudendo così la vicenda giudiziaria comunque sgradevole per il religioso.

Nulla di fatto, dunque, per i due residenti che cinque anni e mezzo fa si erano dichiarati infastiditi dai rumori, che nel procedimento in tribunale erano stati assistiti dall’avvocato Massimo Di Cola.

Paola Pagnanelli