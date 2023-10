Oratorio Salesiano. Si ritrovano gli ex allievi Domani si terrà il 27° convegno degli ex allievi dell'Oratorio Salesiano, con l'intervento di don Giovanni, direttore della parrocchia salesiana di Civitavecchia, per celebrare i 50 anni di sacerdozio. Tema: "Don Bosco ci insegna l'arte di vivere insieme". Appuntamento alle 15.30.