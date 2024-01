Orchestra Filarmonica Marchigiana: quattro concerti al ’Feronia’

L’interessante e vastissima offerta dei Teatri di Sanseverino si arricchisce ancora di più. Il direttore artistico, Francesco Rapaccioni, ha annunciato infatti che la prestigiosa Orchestra Filarmonica Marchigiana proporrà ben quattro concerti al Feronia. Un risultato importante, frutto di un lungo e incessante lavoro portato avanti da Rapaccioni e dagli uffici amministrativi e artistici della Form. I quattro concerti della Stagione sinfonica 2024, tutti di altissimo livello sia per i solisti scritturati sia per le partiture proposte, hanno come filo conduttore le ’Geografie musicali’ e racconteranno della Spagna, passando per Parigi e Berlino, arrivando nel Nord Europa. "La grande novità di quest’anno - spiega Francesco Rapaccioni - è la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per i quattro concerti a prezzi davvero popolari". Il cartellone si aprirà domenica 3 marzo, alle 17, con "Espana" e le musiche di Joaquin Rodrigo, Federico Garcia Lorca, Manuel De Falla eseguite dalla Form con la partecipazione straordinaria del mezzosoprano Mariangela Marini, del chitarrista Eugenio Della Chiara sotto la direzione di Jordi Bernacer. Martedì 12 marzo, alle 20.45, andrà in scena "Parigi: dal primo al secondo impero" con musiche di Gaspare Spontini, Nicolò Paganini e Georges Bizet, la partecipazione straordinaria del violinista Stefan Milenkovich e la direzione del maestro Alessandro Bonato. Venerdì 19 aprile, alle 20.45, sarà l’occasione per assistere a "Berlino" con musiche di Robert Schumann, Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn e la partecipazione straordinaria del clarinettista Kevin Spagnolo. Dirige il maestro Diego Ceretta. Domenica 12 maggio ultimo appuntamento, alle 20.45, con "Venti del Nord" e le musiche di Edvard Grieg e Jean Sibelius, la partecipazione straordinaria della violinista So Young Lee, seconda classificata al concorso Postacchini 2023, e la direzione di Enrico Lombardi.

Per ulteriori informazioni sulla stagione sinfonica ci si può rivolgere alla Pro loco di San Severino, telefono 0733638414, aperta dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

g. g.