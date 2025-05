Orchestra Filarmonica sul palco di Civitanova

Il concerto dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta dallo spagnolo Manuel Tevar, apre la diciassettesima edizione di "Civitanova Classica Piano Festival". La rassegna inizierà domani, appuntamento alle 21.15 al teatro Annibal Caro. Sul palco, anche il direttore del festival Lorenzo Di Bella, che con il suo pianoforte eseguirà il bellissimo Concerto in Sol di Maurice Ravel. La serata sarà arricchita dalla partecipazione del grande violinista Asi Matathias, allievo prediletto del Maestro Pinchas Zukerman, che interpreterà il celeberrimo "Concerto op.64" di Felix Mendelssohn. Per completare il programma, ecco l’esecuzione del "Prélude a l’après-midi d’un faune" (Preludio al pomeriggio di un fauno) di Claude Debussy per sola orchestra. Prenotazioni e info ai numeri 392-4450125 e 348-3442958 e biglietti anche su www.ciaotickets.com (online e punti vendita) e alle biglietterie dei Teatri.