Orchestra Parallela, musica per tutti

Sta per prendere il via l’Orchestra Parallela, un progetto di inclusione tra musicisti con diversi tipi di abilità. L’idea vede capofila il laboratorio musicale "Il Palco" di Civitanova con una rete di realtà e associazioni come la cooperativa sociale il Camaleonte, le Anffas locali, la Caritas di Civitanova, i centri socio educativi della Pars e l’Asp Paolo Ricci. Coinvolti anche l’assessorato ai servizi sociali di Civitanova, l’assessore Barbara Capponi e l’Azienda dei Teatri.

La formazione, dopo alcuni mesi di preparazione, è stata costituita e da martedì inizieranno le prove, grazie alla fondazione Giovanni Paolo II che concederà gratuitamente alcuni spazi del Catecumenion di via Carnia, a Civitanova. Grande motore dell’Orchestra Parallela è Renzo Morreale. "Sarà un esempio di inclusione vera, che ci permetterà di andare fuori dai laboratori musicali – esordisce Morreale, che si occupa di musico-terapia da anni in diversi centri del territorio –. La musica ha un forte valore terapeutico, ma chi ha una disabilità spesso è costretto a suonare da solo, perché il lavoro è confinato all’interno del laboratorio. Così nasce l’idea di creare una band tra gli ospiti dei centri e alcuni artisti che gravitano al Palco, sviluppando un momento aggregativo e di crescita che porta la musico-terapia fuori dalle aule".

L’Orchestra Parallela sarà composta da una band centrale formata da musicisti professionisti, con Renzo Gnocchini alla batteria, Massimo Saccutelli alle tastiere, Bip Gismondi alla chitarra, Andrea Zaccari e Francesco Caporaletti al basso, Shanti Starnoni e Giona Luciani. La direzione musicale sarà curata dal maestro Luigi Gnocchini, la regia da Vanessa Spernanzoni. A loro si uniranno, nelle varie percussioni, gli ospiti dei centri socio educativi. "Abbiamo scelto di dar risalto alla parte ritmica – prosegue Morreale – perché il battito cardiaco è una primordiale forma di musica che ascoltiamo tutti dalla nascita, è un suono innato dentro di noi. I ragazzi con disabilità capiscono l’importanza di esibirsi a contatto con altre persone e di fronte a un pubblico, diventando parte di un gruppo".

Il debutto è previsto a febbraio al teatro Rossini. Uno dei testimonial d’eccezione sarà mister Marco Giampaolo, che in Serie A ha allenato Ascoli, Milan, Torino e Sampdoria. "Il vescovo Rocco Pennacchio ha già dato il suo appoggio al progetto – aggiunge Morreale – e ora vorremmo intensificare il coinvolgimento delle amministrazioni di Civitanova, Montecosaro, Corridonia, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, dove è presente la nostra musico-terapia e dove il progetto potrebbe trovare maggior respiro e linfa".