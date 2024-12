Orchestra Rossini all’Annibal Caro. Tra le voci il soprano Mastrangelo

Con l’avvicinarsi del Natale fervono i preparativi del grande concerto che l’associazione Pier Alberto Conti ha previsto in vista della festività, a Civitanova. Oggi alle 21.15, il teatro Annibal Caro ospiterà l'orchestra sinfonica Rossini di Pesaro, il coro Vox Poetica di Fermo e cinque solisti di chiara fama: di particolare rilievo la presenza del soprano Valentina Mastrangelo (foto) che ha già cantato in ruoli principali nei teatri di Napoli, Venezia, Firenze, Bruxelles, Tokyo, nonché allo Sferisterio di Macerata nel Macerata Opera Festival per quattro anni consecutivi. Sotto la guida del maestro Emanuele Bizzarri, eseguiranno celebri musiche di Vivaldi e Handel e lo spettacolare Magnificat BWV 243 di Johann Sebastian Bach. Il concerto di Natale è il risultato del nuovo corso iniziato nell’associazione Pier Alberto Conti, con il rinnovo delle cariche direttive e il passaggio della presidenza al maestro Emanuele Bizzarri. Il concerto rientra negli appuntamenti del cartellone invernale del Comune di Civitanova e dell’Azienda dei Teatri. Biglietti online su Vivaticket, nei punti vendita del circuito e alla biglietteria dei Teatri. Info: 0733.812936 biglietteria@teatridicivitanova.com.