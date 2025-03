Orchestre Duchamp a Mount Echo’

Oggi, alle 21.30, il palco del teatro delle Logge di Montecosaro accoglie l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp per la rassegna Mount Echo’ 2025. L’ensemble si compone di doppia sezione ritmica, contrabbasso, due marimba, due violoncelli, violino, fiati e chitarre. Ma non è solo una questione di strumenti: tutti i membri cantano, dando vita a un impasto vocale unico. L’ultima fatica discografica della band, Ventre Unique, pubblicata nell’ottobre 2024 per la Bongo Joe Records, segue il celebrato We’re OK but we’re lost anyway. I brani sottolineano la visione collettiva della band e il valore aggregante della musica, in un’epoca segnata da fratture e disgregazioni sociali. L’apertura della biglietteria è prevista per le 20.30 (in prevendita su Vivaticket). Per info e prenotazioni 3663574080. L’evento è organizzato in collaborazione con @wakeupandream.