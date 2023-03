Ordigno davanti alla Serra Calabrese va a processo

di Paola Pagnanelli

Un ordigno esplosivo davanti al ristorante "La serra", per cercare di estorcere ai titolari il pizzo: con questa accusa a settembre sarà processato un pentito calabrese. La notte del 24 gennaio 2020, in via Aldo Moro un addetto alle pulizie sentì un piccolo scoppio fuori dal locale, e vicino a una vetrina notò uno zaino da cui usciva una miccia ancora fumante. Messa in sicurezza l’area, la polizia avviò le indagini. Grazie alla videosorveglianza, vennero fuori le immagini di un uomo incappucciato vicino al ristorante, poco prima dell’esplosione. Fu individuata anche un’auto, proprietà della compagna di un calabrese già noto alla giustizia, domiciliato a Roma nella sezione dei collaboratori di giustizia. Sarebbe stato quest’ultimo, con un complice mai rintracciato, a mettere in atto la minaccia. Per questo il calabrese è accusato di tentata estorsione e detenzione di materiale esplosivo. La bomba sarebbe stata costruita con il fertilizzante e un’altra sostanza (zucchero o gasolio), allo scopo di intimidire i proprietari del ristorante, Emanuele e Moreno Ascani, e costringerli a pagare dei soldi o a far entrare in società il calabrese.

Ieri per l’imputato si è tenuta l’udienza preliminare al termine della quale, come chiesto dal pubblico ministero Vincenzo Carusi, il giudice Domenico Potetti ha rinviato a giudizio il pentito: la prima udienza ci sarà il 12 settembre. L’imputato è difeso dall’avvocato Giuseppe Cichella. Emanuele e Moreno Ascani si sono costituiti parti civili con gli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli.