Ordigno esplosivo alla "Serra". Tre anni e mezzo a un calabrese

Per aver piazzato un ordigno esplosivo davanti al ristorante "La serra", allo scopo di intimidire i titolari e estorcere loro il pizzo, è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione un pentito calabrese.

La notte del 24 gennaio 2020, in via Aldo Moro un addetto alle pulizie sentì un piccolo scoppio fuori dal locale. Notò uno zaino con una miccia fumante di fianco a una vetrina e chiamò la polzia che, messa in sicurezza l’area, avviò le indagini. Con la videosorveglianza furono individuati un soggetto incappucciato vicino al ristorante, poco prima dell’esplosione, e poi un’auto, intestata alla compagna di un calabrese già noto alla giustizia, domiciliato a Roma nella sezione dei collaboratori di giustizia. Quest’ultimo dunque era stato accusato di tentata estorsione e detenzione di materiale esplosivo. Secondo l’accusa, l’ordigno doveva spaventare i proprietari del locale, Emanuele e Moreno Ascani, e costringerli così a pagare dei soldi o a far entrare in società il calabrese.

Ieri, nell’ultima udienza in tribunale a Macerata, il pm Enrico Riccioni ha chiesto la condanna dell’imputato per la tentata estorsione, e l’assoluzione invece per l’ordigno: la bomba infati era stata realizzata con il fertilizzante e un’altra sostanza, zucchero o gasolio, ma di fatto non sarebbe mai esplosa. L’avvocato difensore del calabrese ha invece sostenuto la totale innocenza del suo assistito. Ma alla fine la corte ha condiviso la ricostruzione della procura e ha condannato l’imputato a tre anni e mezzo di reclusione. Il calabrese è detenuto per altra causa, ha numerosi precedenti e ora è collaboratore di giustizia. Ma appena accusato di questo episodio, aveva anche provato a tirare in ballo come mandante un soggetto che, però, è risultato del tutto estraneo alla vicenda.

Soddisfatti i due titolari della "Serra", difesi dagli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli. Per il risarcimento, dovrebbero avviare una causa civile che, però, porterebbe pochi risultati.