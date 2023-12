Ordina trecento lettini e sdraio: li utilizza in spiaggia, ma non li paga

Gestore di uno stabilimento balneare affitta e non paga lettini e sdraio per le stagioni 2022 e 2023 per usarli sulle spiagge di chioschi a Civitanova e a Porto Sant’Elpidio. Il proprietario delle attrezzature si rivolge al commissariato di Civitanova che, al termine delle indagini, denuncia un imprenditore originario della provincia di Cosenza e due persone appartenenti alla sua società. Tutto comincia quando il titolare di una ditta che commercializza attrezzature di spiaggia, operativo nella provincia di Macerata, prima dell’estate del 2022 affitta a una società di Civitanova circa 300 tra sdraio e lettini per un valore di oltre 50.000 euro. Al termine della stagione estiva la società che gestiva lo chalet non paga le attrezzature, anzi se ne appropria e, in vista dell’estate 2023, le trasferisce a Porto Sant’Elpidio per utilizzarle in uno chalet di proprietà del calabrese ma dato in gestione a terzi. Manovre che vengono denunciate dal proprietario di lettini e sdraio alla polizia che, al termine delle indagini, a novembre effettua il sequestro di attrezzature per 96.000 euro e nei giorni scorsi esegue un ulteriore decreto di perquisizione e di sequestro per un valore di circa 50.000 euro. Il materiale era stato stoccato in un deposito di Monte San Giusto dove gli agenti del Commissariato di Civitanova e i colleghi della Squadra Mobile di Macerata lo hanno sequestrato e poi affidato in custodia al proprietario. Il calabrese, che peraltro era stato già denunciato in passato per episodi analoghi, insieme ad altre due persone appartenenti alla stessa società sono indagati per appropriazione indebita, in concorso tra di loro.

l. c.