Ordinanza anti alcol: il primo weekend passa senza multe

È filato via senza multe il primo weekend con in vigore l’ordinanza anti alcool emessa dal Comune, per punire chiunque beva nelle aree pubbliche nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino.

Varato prima del fine settimana, è un provvedimento che nelle intenzioni del prefetto di Macerata Fusiello e del sindaco di Civitanova Ciarapica dovrebbe aiutare a contrastare il fenomeno, sempre più frequente soprattutto tra i giovani, di acquistare bottiglie nei supermercati e di ritrovarsi nei parchi o in strada per bere fino a ubriacarsi, lasciando i resti dei bivacchi in terra. Comportamenti che hanno innescato anche episodi di violenza e risse in città, e che sono stati al centro degli ultimi vertici del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la richiesta del prefetto all’amministrazione civitanovese di varare il provvedimento per limitare l’abuso di alcolici.

Il divieto interessa anche i locali pubblici nella misura in cui i clienti dovessero ordinare al banco e poi spostarsi a bere all’esterno, negli spazi non dati in concessione dal Comune, vedi i dehors. Ma nel mondo di bar e pub l’ordinanza non ha spostato granché. Il fine settimana è filato via liscio al Donoma, dove il personale addetto alla sicurezza non ha avuto problemi. Vero è che dalla discoteca non è consentito uscire con bicchieri in mano per bere all’esterno. "Non è mai permesso – spiega il titolare Daniele Maria Angelini – ma l’ordinanza comunque aiuta". Anche Mauro Raschia, titolare del bar pasticceria La Romana, conferma di non aver avuto un significativo impatto del divieto sul fine settimana. "Abbiamo lavorato tanto – afferma – e comunque tutti i nostri clienti sono abituati a stare all’interno o dentro il dehors davanti al locale. Quindi, l’ordinanza non ha cambiato nulla per quanto ci riguarda".

l. c.