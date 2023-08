Ordinanza per la manutenzione dei fossi e della condotta delle acque

Fossi e condotte delle acque, il comune di San Severino ricorda gli obblighi dei proprietari di aree e terreni a confine con le strade pubbliche. Esiste un’ordinanza che obbliga tutti i proprietari di aree e terreni (nonché tutti i conduttori o chi ne fruisce) che sono a confine con le strade statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali a provvedere a garantire la stabilità e la manutenzione delle ripe, comprese le opere di sostegno, muri o fabbricati, in modo da evitare che qualsiasi tipo di materiale proveniente dai terreni di proprietà, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, invada la sede stradale e le sue pertinenze causando danno e pericolo per l’incolumità pubblica. I lavori dovranno essere programmati ed eseguiti ogni anno e comunque secondo necessità. Inoltre i proprietari e i conduttori sono invitati a mantenere l’efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale e si dovrà provvedere alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza. Nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali fuori dai centri abitati, ci si dovrà preoccupare di arare e coltivare alla distanza minima di un metro dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe. Le piantagioni dovranno invece rispettare le fasce di rispetto previste dal codice della strada. A carico di coloro che risulteranno inadempienti sarà applicata una sanzione amministrativa.