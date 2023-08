Ordinanza sbagliata a Porto Recanati: divieti alcolici fino a venerdì

"Per un mero errore di comunicazione con la segreteria, abbiamo pubblicato un’ordinanza che contiene un testo errato e non conforme a quanto deciso dalla giunta". A darne notizia, a Porto Recanati, è il sindaco Andrea Michelini che fa riferimento all’ordinanza anti alcol pubblicata lo scorso weekend. Il primo cittadino, dopo aver pubblicato parziale modifica dell’ordinanza, "riveduta e corretta, che si limita a ribadire alcune ristrettezze al consumo di alcolici con validità fino a venerdì (e non fino al primo ottobre, ndr), ma non limita in nessun modo la possibilità di poter fruire delle spiagge libere". Quindi, le misure confermate sono: il divieto di vendere d’asporto bevande in contenitori di vetro e alluminio dalle 22 alle 2, e poi proibire la vendita d’asporto di alcolici e anche il consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici, dalle 2 fino alle 6. A fare polemica, però, il coordinamento locale della Lega: "Apprendiamo che, solo dopo il nostro comunicato, l’amministrazione si sia accorta miseramente di aver prodotto un’ordinanza con un copia e incolla. Il firmatario, ovvero il vicesindaco Giuseppe Casali, non l’ha nemmeno riletta prima della pubblicazione? Questa approssimazione con cui si affronta l’attività amministrativa ci preoccupa. Fare il sindaco è una cosa seria e presuppone responsabilità. Ci chiediamo, caro sindaco, in cosa è consistito questo errore di comunicazione?".