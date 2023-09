Ordinatore di magazzino che guidi pure il muletto

Centro per l’impiego di Civitanova. Una badante per assistenza, preparazione dei pasti, lavori domestici, somministrazione farmaci, preferibilmente disponibile alla convivenza (si valuta anche una disponibilità ad ore). Sede lavorativa: Recanati (codice offerta 404656, scadenza 29 settembre). Un ordinatore di magazzino: carico e scarico merci, preparazione ordini, utilizzo pc e muletto. Sede operativa Recanati. Richiesto diploma. Contratto a tempo determinato, tempo pieno (codice offerta 30451, scadenza 29 settembre). Supermercato in zona Montelupone cerca con urgenza un commesso di banco ( gastronomia) con esperienza maturata sia nel ruolo ricercato che anche in altre posizioni lavorative all’interno del supermercato. Automunito. Contratto a 38 ore settimanali (codice offerta 326543, scadenza 6 ottobre). Impresa di pulizie ricerca con urgenza un addetto ai servizi di igiene e pulizia per un locale di Loreto. Giornata di lavoro: mercoledì dalle 6 alle 8 (codice offerta 122349, scadenza 10 ottobre): centroimpie[email protected] inserire codice offerta