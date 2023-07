Ordine degli psicologi Sostegno agli studenti

Ordine degli psicologi e Università di Macerata, insieme per garantire il sostegno agli studenti e alle loro famiglie. Dopo quella con l’ateneo di Camerino, infatti, è stata sottoscritta la convenzione fra l’Ordine degli psicologi delle Marche e Unimc. "Per andare concretamente incontro agli studenti, al personale degli atenei e a tutte le loro famiglie - spiega la presidente Katia Marilungo -, l’Ordine ha rinnovato il suo impegno concreto con le università del territorio firmando in questi giorni il secondo protocollo di convenzioni con l’Università di Macerata".

Gli studenti, il personale di ateneo e le loro famiglie potranno così contare su un primo incontro con un professionista psicologo e psicoterapeuta a titolo completamente gratuito; per tutte le prestazioni successive è prevista per gli studenti una riduzione del 40% rispetto al tariffario del professionista per ogni seduta effettuata e del 30% per i dipendenti d’ateneo e loro familiari. "Scopo della convenzione con l’Università di Macerata, così come per le altre già attive, è promuovere e assicurare il benessere psicologico di studenti universitari così come del personale dell’ateneo grazie al ‘Progetto Sistema integrato per il benessere delle studentesse e degli studenti’ - continua Marilungo –, si tratta della prosecuzione di un più ampio cammino che, negli anni, ha già coinvolto l’Università di Camerino".

Dati alla mano, molti studenti universitari si sono già recati autonomamente a consulenze psicologiche e di psicoterapia; la convenzione stipulata dall’Ordine degli psicologi delle Marche vuole guardare oltre e far avvicinare anche coloro che non avrebbero avuto le possibilità economiche per richiedere aiuto anche in seguito al Covid, che ha colpito fortemente i giovani universitari. "Obiettivo di queste convenzioni è proprio quello di aiutare tutti coloro che, anche e soprattutto a causa della pandemia, non hanno potuto vivere serenamente un momento importante della loro vita come quello del percorso accademico - conclude la presidente -; questa situazione si inserisce nello stesso quadro dei disagi degli alunni a scuola, contesto per il quale l’Ordine si è attivato da tempo in accordo con la Regione per la legge sulla psicologia scolastica".