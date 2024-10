Ordine dei farmacisti,. Luciano Diomedi confermato al vertice

Luciano Diomedi è stato confermato presidente dell‘Ordine dei farmacisti di Macerata per i prossimi quattro anni. Ad affiancarlo saranno il vicepresidente Chiara Focone, il segretario Cosimo Campana, il tesoriere Loredana Scoccia, i consiglieri Riccardo Andrenacci, Francesco Rossi, Giovanna Ferracuti, Ambrogio Marcelletti, Stefania Tarverni. La governance dell’Ordine è completata dal collegio dei revisori dei conti con Marta Gasparroni e Maria Vittoria Cicconi, e con Lucrezia Simonetti, membro supplente. "L’affluenza alle urne è stata corposa mettendo in evidenza la grande percentuale di giovani colleghi a esprimere le loro preferenze, segnale di entusiasmo e di coscienza nel dare voce alle proprie idee – ha commentato Diomedi –. La squadra è forte, coesa, competente e annovera figure professionali di altissima competenza per i ruoli che svolgono nell’ esercizio della professione. Li devo ringraziare per la fiducia, ma soprattutto per la loro disponibilità a mettere il loro tempo a disposizione della categoria". Non poteva mancare il ringraziamento ai consiglieri uscenti e revisori dei conti Marco Iommi, Moreno Mariotti e Paolo Spalletti. "Continueremo con grande entusiasmo – conclude Diomedi – con la convinzione che la strada che abbiamo intrapreso con la farmacia dei servizi è quella giusta. Le vaccinazioni, a poche settimane dall’inizio della stagione, stanno procedendo a gran ritmo nelle farmacie della provincia del maceratese".