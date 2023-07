Orestina Agostinelli, addio alla storica maestra di Urbisaglia morta tre giorni dopo il padre

Urbisaglia (Macerata), 25 luglio 2023 – Un legame oltre la vita. Domenica sera a Urbisaglia si è spenta nella propria abitazione la 62enne Orestina Agostinelli, storica maestra delle elementari. E soli tre giorni prima, giovedì sera, se n’era andato suo padre, il 93enne Manlio Agostinelli, che anni fa in paese aveva il cosiddetto "negozio de lu coccià", di articoli vari.

Orestina, docente fino all’anno scorso (poi era andata in pensione), ha affrontato con dignità una malattia. Aveva insegnato con dolcezza e dedizione a intere generazioni di Urbisaglia. La comunità si stringe alla mamma Rita (che in poche ore ha perso marito e figlia), al figlio Daniel e al fratello Alberto

L’ultimo saluto è stato fissato per oggi pomeriggio, alle 17, nella chiesa parrocchiale di Urbisaglia. "Purtroppo ci ha lasciati la maestra Orestina – ha scritto l’amministrazione, guidata dal sindaco Paolo Francesco Giubileo (aveva insegnato anche a suo figlio) – e ci sentiamo tutti un po’ più soli, in particolare gli alunni di oggi e di ieri che l’hanno avuta come insegnante. Non dimenticheremo mai i suoi modi pacati e la grande professionalità nell’insegnamento.

Tutta l’amministrazione comunale si stringe intorno alla sua famiglia, alla quale esprimiamo le nostre più sentite condoglianze. Sei stata un esempio per tutti noi e ci mancherai – conclude rivolgendosi a lei –. Ciao maestra". Tanti i messaggi di affetto per lei: "Grazie di cuore per tutto quello che hai donato ai nostri figli", "Ciao grande maestra, fai buon viaggio. E grazie per aver accompagnato i nostri ragazzi fino in quinta elementare con professionalità e dolcezza. Personalmente posso solo dire che se mia figlia a soli 11 anni ha una forte passione per la storia non può essere che merito tuo. Oggi ha detto che quando diventerà professoressa di storia e italiano, nei ringraziamenti della tesi di laurea, ringrazierà la sua maestra delle elementari, la maestra Orestina. Sei stata davvero una grande insegnante".