Orfani dopo la guerra, ma l’amicizia rimane

di Diego Pierluigi

"Ci vediamo all’Enaoli" o al "campo ex-Enaoli". Spesso a Corridonia si usa questo detto per darsi un appuntamento nei pressi dell’oggi sede dell’Ipsia "Corridoni". Però per tanti quella struttura, tra gli anni ’50 e ’70, è stata molto più di un punto di riferimento. Era infatti una "piccola città" di giovani che si preparavano ad affrontare il mondo dopo un’infanzia non facile. Enaoli era infatti l’acronimo di "Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani", organismo avviato nel 1948 con lo scopo di provvedere al mantenimento e all’educazione degli orfani, mediante le istituzioni dei collegi. Cessò le sue attività nel 1977 e a Corridonia per più di vent’anni fu presente tramite l’istituto professionale con indirizzo elettronica per telecomunicazioni. Così lo scorso fine settimana, oltre 40 ex "Enaolini" di varie annate si sono ritrovati per rivivere quei momenti e far visita a quella che è stata la casa della loro adolescenza, nonché prima esperienza lontano dalla terra natale. Per la maggior parte di loro un ritorno alle origini dopo più di 50 anni. Qualcuno invece è rimasto come il fotografo Bruno Pangallo, tra i pochi a stabilirsi a Corridonia. "Eravamo tutti orfani, in alcuni casi di entrambi i genitori, provenienti da ogni parte d’Italia – racconta –. Io, ad esempio, sono di Reggio Calabria e fui uno degli ultimi a frequentare la scuola, poi mi sono fidanzato e sposato con una ragazza corridoniana. L’iniziativa di riunirsi è partita da un gruppo Facebook, creato da un enaolino per tenerci in contatto, dove sono presenti tutti coloro che sono stati gli addetti ai lavori dell’Enaoli". Non è mancata la foto di rito per celebrare l’evento. "Nella foto ci sono insegnanti, educatori, operatori di servizi, ma soprattutto ex ragazzi ultrasessantenni – illustra Pangallo –. Eravamo adolescenti, arrivati per prepararci alla vita e abbiamo vissuto storie meravigliose con la comunità di Corridonia. Nel cuore abbiamo mille ricordi, penso sia stato proprio questo desiderio che ha spinto i miei ex colleghi di studio a ritornare, alcuni facendo dei viaggi in aereo dalla lontana Sicilia. Tutto ciò anche per sentire e respirare gli umori di una Corridonia che non c’è più e che ora è molto cambiata rispetto a mezzo secolo fa". Ecco i nomi dei presenti alla giornata "amarcord" che poi si è conclusa con un pranzo al ristorante "San Claudio": Pierino Belfiore, Bernardino Berardi, David Bevilaqua (insegnante), Mario Boschi, Albino Caporaletti, Anna Maria Evelina Centioni, Pio Congi, Giulio Daris (istitutore), Andrea Del Brutto, Nicola Dell’Aquila, Alberto Distante, Raffaele Fantasia, Castrense Fricano, Gino Gagliardi, Antonio Germani, Alberto Giangravè, Andrea Magrini, Daniele Marsili, Angelo Melis, Giampaolo Montecchia (istitutore), Bruno Pangallo, Pietro Petrucci, Pietro Pometti, Mario Repupilli, Norina Re (parrucchiera), Luigi Reinini (insegnante), Angelo Ruberto, Enzo Salsiccia (insegnante), Sergio Stizza (insegnante), Lauro Topa, Danilo Trubiano, Calogero Vendra e Attilio Mazzoni (ex direttore).