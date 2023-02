"Organi donati, così papà continuerà a vivere"

di Lucia Gentili

"Mio padre è sempre stato un uomo buono. Sapere di aver salvato altre vite l’avrebbe reso contento. E, in questo modo, è come se continuasse a vivere". Con queste parole il 34enne di Petriolo Alessio Camacci spiega perché ha scelto la donazione degli organi per il papà 68enne Pier Luigi, colpito da un malore martedì e deceduto dopo un giorno di coma all’ospedale di Camerino. Si è spento per un’emorragia cerebrale; sono stati prelevati reni, fegato e cornee. Un rene è stato trapiantato a Udine e l’altro a Vicenza, mentre il fegato è stato trapiantato ad Ancona e le cornee sono state destinate alla Banca degli Occhi di Fabriano, che provvederà di conseguenza sulla base delle richieste. "Ho preso questa decisione – continua Alessio –, pur nell’immenso dolore della perdita, per dare speranza ad altre persone. Spero che altre famiglie possano fare come noi". Oltre a Camacci, anche per un altro paziente dello stesso ospedale, un 73enne di Camerino deceduto a causa di un evento cerebrovascolare acuto, i parenti hanno acconsentito alla donazione. Il fegato è stato trapiantato a Milano, i reni a Genova, all’ospedale San Martino. "Sono stati effettuati espianti di organi a seguito di due decessi e sono già stati tutti impiantati", ha detto il direttore del reparto di Anestesia e rianimazione di Camerino, il dottor Angelo Leo che, insieme alla dottoressa Tiziana Ciccola, coordinatrice locale donazione, ha gestito il complesso e delicato intervento, realizzato da un’equipe multidisciplinare giunta dall’ospedale Torrette. "E’ straordinario come attraverso la donazione di organi si realizzi un servizio alla vita – ha aggiunto il dottor Antonio Draisci, commissario straordinario dell’Ast di Macerata –, per questo porgo la mia riconoscenza ai donatori e alle loro famiglie". "I marchigiani si sono dimostrati particolarmente generosi nel 2022: abbiamo superato quota 100 trapianti. La provincia di Macerata sta dando molto al sistema – ha concluso l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini –. Mi sento di ringraziare le famiglie per il grande gesto di generosità, amore e altruismo che compiono, e tutto il personale sanitario".