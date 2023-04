Organizzazione di fiere e mercati, il Comune si affida ai privati

Il Comune si affiderà ad un privato per la gestione della fiera delle Palme, dei mercatini natalizi e della Fiera del mare per gli anni 2023 e 2024. Si tratta di iniziative che si svolgono ogni anno: la fiera delle Palme in piazza XX Settembre e lungo i vialetti la domenica precedente la Pasqua; la Fiera del mare si svolge lungo il litorale sud nella seconda domenica di giugno; i mercatini natalizi in piazza XX Settembre lungo i vialetti nelle prime tre domeniche di dicembre. Ora l’assessorato all’attività produttive ha deciso di prendere un’altra strada "in considerazione – è scritto nella delibera di giunta – della significativa riduzione del personale in servizio presso l’ufficio comunale commercio". Da qui la scelta di affidarsi, come legge consente, a un soggetto privato. Il corrispettivo delle prestazioni richieste all’operatore economico che sarà individuato dall’amministrazione comunale, sarà garantito dalle entrate provenienti dal pagamento del canone di partecipazione che grava sugli ambulanti. Il tariffario stabilito prevede per la fiera delle Palme 40 euro per 60 posteggi (2.400 euro complessivi), per la Fiera del mare 60 euro per 137 posteggi (8.220 euro) e per i mercati natalizi 120 euro per 60 posteggi (7.200 euro). Una scelta deliberata nell’ultima riunione di giunta e all’atto firmato da sindaco e assessori è stato allegato uno schema di convenzione, relativo al servizio di organizzazione gestione delle fiere e dei mercati, che prevede che sia il Comune a scegliere il soggetto, ma nel documento non figura ancora il nome di nessuna ditta, ma vengono già stabiliti tutti i termini e gli articoli che dovrà accettare per ottenere l’incarico. L’affidamento è biennale con la possibilità di rinnovo. Quanto all’identikit della società che andrà a gestire il servizio si specifica solo che dovrà essere "un soggetto in possesso di comprovata esperienza e professionalità".