Organo, arpa e voci concerto in chiesa domani sera

Un raffinato e raro concerto è in programma alle 21.15 di domani nella chiesa del SS Sacramento di Civitanova, promosso dall’Accademia Organistica Elpidiense con la collaborazione della Confraternita del SS Sacramento. "Laudate pueri Dominum" il titolo del concerto per voci, organo e arpa con la giovane formazione corale "Tourdion Ensemble" diretta dal maestro Lorenzo Chiacchiera, con l’arpista Federica Tomassini (nella foto) e Andrea Stacchietti all’organo Morganti 1867. Il maestro Chiacchiera si occupa principalmente di musica antica con incursioni, come nel concerto di Civitanova, nella musica contemporanea. Giovanissima senigalliese, Federica Tomassini è un talento emergente, vincitrice di concorsi italiani ed esteri, che ha già al suo attivo importanti esibizioni e partecipazioni a festival e concerti. L’ingresso è libero.