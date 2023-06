"Orgoglioso della mia tessera numero uno"

Un’intera giornata di festeggiamenti per celebrare il traguardo dei 55 anni di attività per il gruppo comunale Avis Corridonia, iniziata con l’incontro tra donatori e rappresentanti delle sezioni consorelle, in piazza Corridoni, e proseguita con un corteo in omaggio ai caduti e al monumento al donatore, accompagnato dalle note della banda "Velluti". A seguire ecco la cerimonia al teatro Lanzi, dove sono stati molti i riconoscimenti consegnati ai donatori benemeriti e sul palco sono intervenuti il presidente Avis regionale, Daniele Domenico Ragnetti, la presidente Avis provinciale, Morena Soverchia, e la dottoressa Isabella Cantori del Centro trasfusionale dell’ospedale di Macerata, introdotti dalla neopresidente della locale Avis, Roberta Rosini.

"Ringrazio tutti per la fiducia – ha esordito quest’ultimo - so che posso contare su un direttivo capace. È dal 1989 che sono con l’Avis e la nostra finalità è quella di promuovere sempre e comunque le attività della nostra associazione". Presente anche il primo cittadino Giuliana Giampaoli. "Con grande stima e gratitudine, rivolgo a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città – ha affermato il sindaco - il doveroso ricordo ai tanti donatori che non sono più con noi e che hanno prestato nel tempo il loro prezioso contributo". Tra i premi è stato inoltre dato il doveroso merito ai soci fondatori ovvero Giorgio Rapanelli e con la tessera numero 1, il classe ’39 Ennio Trippetta. "Siamo partiti nel marzo del ‘68 con l’attività dell’associazione - ha raccontato Trippetta -. Il mio impegno con la donazione era iniziato già prima, ovvero il 7 dicembre del ‘67 quando un mio amico fu coinvolto in un incidente stradale e quindi serviva una trasfusione, così non mi sono tirato indietro, avevo 28 anni. All’inizio dell’avventura eravamo in 34, poi siamo cresciuti sempre più - ha aggiunto - tanto che dopo circa 5 anni l’allora Cassa di Risparmio Macerata ci donò un’ambulanza che ci siamo impegnati per farla funzionare, organizzandoci in turni a servizio dell’ospedale. Sono arrivato a 103 donazioni, e per questa opera di volontariato nel 2009 il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, mi conferì l’onorificenza al merito come Cavaliere della Repubblica - ha chiosato Trippetta -. Consiglio a tutte le nuove generazioni di donare il sangue perché è importante, oltre che utile. In questo modo si salvano vite e si offre un servizio alla comunità".

Diego Pierluigi