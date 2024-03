Orientamento al lavoro e incontri. Al via il progetto "Neet.Less"

Prenderà il via oggi, dalle 15 alle 18, alla Mediateca Comunale, in Corso Persiani, il primo dei tre incontri del progetto "Neet.Less" per informare e formare chi lavora a stretto contatto con i giovani. Si tratta di un’iniziativa realizzata dai Comuni di Recanati e Macerata grazie ad un finanziamento della presidenza del Consiglio dei Ministri per il coinvolgimento in percorsi formativi e/o professionali dei Neet, giovani tra i 16 e i 35 anni che non studiano né lavorano. In collaborazione con il centro di aggregazione giovanile di Fonti San Lorenzo e diverse associazioni sono previsti servizi informativi e di orientamento al lavoro, laboratori nonché un servizio di educativa di strada con l’obiettivo di intercettare quei giovani che meno partecipano alle dinamiche sociali. "Si tratta di un ciclo di incontri con il supporto di specialisti del settore e ci fa piacere ricordare – sottolinea il sindaco – che il nostro Comune è tra i primi a muoversi in questo ambito". I prossimi incontri saranno martedì 26 marzo (orario 15–18) e martedì 9 aprile (orario 15-17). "Gli incontri hanno lo scopo di fornire indicazioni sia per la prevenzione dell’insorgere del fenomeno, sia per la condivisione di strategie di recupero", spiega l’assessora ai servizi sociali Nicolini. "L’auspicio è quello di una importante ed attiva partecipazione di tutti coloro che si trovano in contatto con i giovani" ha concluso la consigliera con delega alle Politiche Giovanili Sforza.

ant. t.