Orientamento per le matricole, iscrizioni al via

L’Università di Macerata apre le registrazioni per il salone d’orientamento, in programma il 10 e l’11 febbraio. Due giorni per scoprire tutti i servizi e l’offerta formativa dell’ateneo e per visitare i dipartimenti. C’è anche il progetto Orientation School, organizzato dalla scuola di studi superiori Giacomo Leopardi, che riserva agli studenti delle superiori tre giorni di vitto e alloggio per conoscere i corsi e partecipare ai laboratori.

All’orientamento, che inizierà alle 8.15 di lunedì alla loggia del Grano per i dipartimenti del centro e al polo Bertelli per Scienze della formazione e beni culturali, il rettore John McCourt saluterà i partecipanti insieme alla delegata Rosita Deluigi e alla direttrice della Leopardi Carla Danani. Saranno tre le repliche previste per la presentazione dei corsi di laurea che gli studenti potranno ascoltare tra le 10 e le 13.15 nelle varie sedi.

A Unimc il dipartimento di studi umanistici è un punto di riferimento per lo studio delle lingue e ora anche per la lingua dei segni. Ha una grande reputazione anche per i corsi in lettere, storia e filosofia. Il rinnovato dipartimento di giurisprudenza, riconosciuto come eccellenza dal ministero, ha ora corsi sul management sportivo e sul diritto dei trasporti. Il dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo e quello di scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali offrono tra i migliori corsi in Italia secondo le classifiche Censis. Il dipartimento di economia e diritto si distingue tra i suoi omologhi per il grado di internazionalizzazione.