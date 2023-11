Orientamento scolastico per chi esce dal Mattei

Molto partecipata è stata l’iniziativa di orientamento scolastico in uscita organizzata all’Istituto comprensivo Mattei di Matelica per gli studenti delle terze medie. A prendere parte all’evento, durato dalle 8 alle 13 nel plesso scolastico di viale Roma, sono stati studenti, genitori e rappresentanti di licei e istituti scolastici di Cingoli, Camerino, Fabriano, Matelica, Macerata e San Severino. Ad ogni ragazzo è stata data la possibilità di conoscere alcune scuole per le quali nutrono un maggior interesse, mentre le famiglie hanno potuto visitare i vari stand lungo i corridoi e prendere parte alle presentazioni svolte nell’aula magna.

Nel saluto agli intervenuti, la dirigente scolastica Roberta Carboni ha invitato tutti ad "un approccio aperto, consapevole delle predisposizioni dei ragazzi, senza forzature né pregiudizi per una scelta piuttosto che un’altra, in un mondo in profonda trasformazione, dove è complicato persino dire quali saranno le professioni del futuro".