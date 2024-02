Originale laboratorio tra teatro e cinema di Marco Di Stefano

L’attore e regista Marco Di Stefano, in collaborazione con la moglie Tanya Khabarova, dopo il successo ottenuto con il ’teatro della Comunità’, propongono per domani a Civitanova un originale laboratorio tra teatro e cinema. Docente per un decennio di master class sulla recitazione all’European Film College in Danimarca, collaborando con i più importanti maestri di cinema, Di Stefano ha maturato nel tempo una vasta esperienza che oggi mette a disposizione di chi ama il cinema e conoscerne la tecnica. Gli incontri si svolgeranno ogni 15 giorni, si comincia domani alle ore 18, negli spazi di via Mameli 11. "Si lavorerà su una ricerca e studio del linguaggio teatrale e cinematografico - spiega Di Stefano -. Il lavoro finale sarà una originale combinazione delle due arti sceniche". Le iscrizioni saranno raccolte sul posto, costo 40 euro mensili. Il laboratorio si concluderà con un film e uno spettacolo di cui saranno protagonisti i partecipanti al laboratorio.