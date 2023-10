"Origine" a Recanati: Pizzeria-Piadineria nel Centro Storico

Nonostante il difficile e complicato momento economico, una nuova attività è appena sorta nel centro storico di Recanati. Si tratta della pizzeria-piadineria "Origine" in viale Battisti 20, aperta dal giovane pizzaiolo recenatese Gianpaolo Garofolo e dal suo socio Giorgio Pisauri.

Lunedì sera, al taglio del nastro, erano presenti anche alcuni amministratori: il sindaco Antonio Bravi e il vicesindaco Mirco Scorcelli.

Da ora in poi sarà possibile assaggiare la loro pizza al lievito madre, quella fritta in stile napoletano, oltre a piadine e cassoni romagnoli, salumi artigianali e una vasta selezione di birre e vini a km zero.